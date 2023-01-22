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Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о будущем своего клиента.
21 января «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Победным голом в этой встрече отметился российский хавбек.
«Леша смотрелся достойно, забил хороший победный гол, это отлично. Посмотрите, кто забивает и делает результат в «Торино». Леша забивает свои голы, приятно посмотреть. Семья, все близкие порадовались, с его мамой переговорили поздно ночью. Что касается будущего Леши в «Торино», сейчас ничего не могу сказать, нет никакой информации. Думаю, все станет ясно в апреле-мае», — приводит слова Шпинева РИА «Новости».
27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.
В текущем сезоне он провел 14 матчей за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования