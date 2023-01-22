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Италия

Сегодня, 12:49

Агент Алексея Миранчука — о будущем своего клиента: «Думаю, все станет ясно в апреле-мае»

Виталий Косик
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о будущем своего клиента.

21 января «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Победным голом в этой встрече отметился российский хавбек.

«Леша смотрелся достойно, забил хороший победный гол, это отлично. Посмотрите, кто забивает и делает результат в «Торино». Леша забивает свои голы, приятно посмотреть. Семья, все близкие порадовались, с его мамой переговорили поздно ночью. Что касается будущего Леши в «Торино», сейчас ничего не могу сказать, нет никакой информации. Думаю, все станет ясно в апреле-мае», — приводит слова Шпинева РИА «Новости».

27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 14 матчей за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230122/miranchuk-1846579385.html

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1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
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Аталанта

П1

25%

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П2

16%

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Ливерпуль 0
Челси 0
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ИТБ1 (1.5)

17%

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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Вадим Шпинев
0
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