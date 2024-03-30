Агент Миранчука Шпинев оценил игру Алексея в матче «Аталанты» с «Наполи»

Агент футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев отреагировал на гол и голевую передачу полузащитника в матче 30-го тура серии А против «Наполи».

«Алексей сделал свою работу. Вышел с первых минут, отыграл весь матч, забил гол и отдал голевую передачу. Перестаньте его восхвалять. У ничего ничего не изменилось в игре, просто он как любое вино созревает.

Леша адаптировался, привык и устаканился. Он себя сейчас чувствует очень хорошо в «Аталанте». Миранчук — парень с головой, просто работает над собой. Все ребята в команде его очень уважают и любят, нет никаких проблем», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук забил три гола и сделал семь результативных передач в 15 матчах за «Аталанту» в 2024 году во всех турнирах.