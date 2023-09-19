Агент Миранчука сообщил, что контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до конца сезона-2024/25

Сегодня, 13:53
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
По данным портала Transfermarkt соглашение истекает летом 2024 года.
«Информация о том, что контракт Алексея с «Аталантой» заканчивается следующим летом — неправильная. У него два сезона. Transfermarkt — своеобразная информационная база, она подчас говорит те вещи, которые не соответствуют действительности. Действие трудового договора Леши с футбольным клубом «Аталанта» рассчитано на этот сезон и следующий, я это подтверждаю», — приводит слова Шпинева «Спорт День за Днем».
27-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/23 он провел в аренде в «Торино».
17 сентября в 5-м туре серии А против «Фиорентины» (2:3) россиянин впервые с мая 2022 года вышел на поле в официальном матче «Аталанты». Миранчук появился на 80-й минуте, заменив Маттео Руджери. Всего он сыграл 18 минут.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
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2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
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3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
6
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
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7
|Фиорентина
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|
8
|Верона
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|
9
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
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10
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
11
|Болонья
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Рома
|4
|1
|1
|2
|11-6
|4
|
13
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
14
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
17
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
18
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
19
|Салернитана
|4
|0
|2
|2
|3-8
|2
|
20
|Эмполи
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
|22.09
|19:30
|
Салернитана – Фрозиноне
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лечче – Дженоа
|- : -
|23.09
|16:00
|
Милан – Верона
|- : -
|23.09
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|23.09
|21:45
|
Лацио – Монца
|- : -
|24.09
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|24.09
|16:00
|
Аталанта – Кальяри
|- : -
|24.09
|16:00
|
Удинезе – Фиорентина
|- : -
|24.09
|19:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|24.09
|21:45
|
Торино – Рома
|- : -