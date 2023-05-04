Агент: «У Миранчука прекрасное будущее. Есть действующий контракт с командой серии А»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался об уменьшение игрового времени футболиста в матчах чемпионата Италии.

— Меня это абсолютно не беспокоит. Тренер определяет основной состав, проводит ротацию. Это абсолютно нормально в любом клубе. И никаких проблем в этом нет, — приводит «РБ Спорт» слова Шпинева.

— Сейчас идут какие-то переговоры между клубами о выкупе?

— А нам зачем об этом знать? Клубы занимаются повседневной работой. Зачем кого-то в это посвящать?

— Все-таки определяется будущее Алексея.

— У него и так прекрасное будущее. Есть действующий трудовой договор с командой серии А.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел за «Торино» 27 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.