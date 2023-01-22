Агент Миранчука заявил, что полузащитник доиграет сезон в «Торино»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, заявил, что его клиент доиграет сезон в туринском клубе.

«У «Аталанты» нет возможности вернуть Алексея этой зимой, несмотря на его успехи в составе «Торино». Такая возможность исключена», — сказал Шпинев «РБ Спорт».

Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.