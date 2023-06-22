Агент Очоа: «Гильермо чувствует, что его ценят в «Салернитане», он счастлив»

Агент вратаря «Салернитаны» Гильермо Очоа Хорхе Берланга рассказал, что футболист счастлив в итальянском клубе.

«Он очень конкурентоспособный футболист, — цитирует Sportitalia агента. — Нет особого секрета, который им движет: он скромный, трудолюбивый, профессиональный и конкурентоспособный человек. Он хочет побеждать и всегда хочет большего. Когда он узнал о возможности поехать в Италию, он обрадовался и быстро принял решение. Одним словом, он не сомневался в том, что примет вызов. Гильермо чувствует, что его ценят в «Салернитане», он доволен и счастлив. Ему здесь хорошо».

Очоа выступает за «Салернитану» с января 2023 года. Контракт 37-летнего мексиканца рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне голкипер провел 20 матчей за «Салернитану», в которых пропустил 33 мяча и четыре раза сыграл на ноль.