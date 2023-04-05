Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:06

Агент Осимхена: «Сейчас он сильнейший нападающий в мире. Сильнее, чем Холанн»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена Андреа Д'Амико высказался об игре своего клиента в текущем сезоне.

«Куда может отправиться Виктор Осимхен в следующем сезоне? Думаю, у нас не будет проблем с недостатком предложений, особенно из Англии. Осимхен — сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанн. Все трансферные решения будут приняты только после завершения сезона. Не стоит исключать и вариант с «ПСЖ», в том числе потому, что их ждут тяжелые потери в атаке. На мой взгляд, Месси нравится вариант с Майами. Однако я не уверен на этот счет, это только мое мнение», — приводит слова Д'Амико AreaNapoli.

В текущем сезоне 24-летний нигериец сыграл за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
НБА отменяет наказание за наркотики. Это пощечина ВАДА и кошмар для спорта
Ученые выявили одинаковые когнитивные ошибки у людей и грызунов
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду
Подруга Треповой рассказала о ее странностях после переезда в Москву
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри — о матче с «Интером»: «Результат разочаровывает, но игра была равной»

Кассано: «Матч между «Наполи» и «Миланом» не был естественным»