Агент Миранчука: «У Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Алексея Миранчука заканчивается арендное соглашение. Если никаких объявлений от «Аталанты» и «Торино» нет — значит, человек возвращается в свой клуб. Если «Торино» примет решение — об этом будет объявлено. Не хочется гадать, что будет дальше. У Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний. Все будет хорошо. Сейчас все готовятся к последнему туру, а после к отпуску», — сказал Шпинев «СЭ».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.