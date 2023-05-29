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Италия

Сегодня, 18:59

Агент Миранчука: «У Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Алексея Миранчука заканчивается арендное соглашение. Если никаких объявлений от «Аталанты» и «Торино» нет — значит, человек возвращается в свой клуб. Если «Торино» примет решение — об этом будет объявлено. Не хочется гадать, что будет дальше. У Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний. Все будет хорошо. Сейчас все готовятся к последнему туру, а после к отпуску», — сказал Шпинев «СЭ».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
серия А
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0
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