Агент Погба: «Несомненно то, что Поль никогда не стремился нарушить какие-либо правила»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом игрока.

«Мы ждем результатов контр-анализов и не можем высказывать свое мнение до их получения. Несомненно то, что Поль Погба никогда не стремился нарушить какие-либо правила», — приводит слова агента RMC Sport.

11 сентября стало известно, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

«Ювентус» подтвердил отстранение полузащитника из-за нарушения антидопинговых правил.