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Италия

Сегодня, 13:23

Агент рассказал о наличии болевых ощущений у Миранчука перед матчем с «Фиорентиной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о здоровье футболиста.

Российский хавбек был включен в заявку на матч 36-го тура серии А против «Фиорентины».

«Алексей полностью восстановился? Болевые ощущения присутствуют», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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