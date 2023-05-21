Агент рассказал о наличии болевых ощущений у Миранчука перед матчем с «Фиорентиной»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о здоровье футболиста.

Российский хавбек был включен в заявку на матч 36-го тура серии А против «Фиорентины».

«Алексей полностью восстановился? Болевые ощущения присутствуют», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.