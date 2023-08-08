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Италия

Сегодня, 17:27

Агент Шпинев сообщил, что Алексей Миранчук занимается по индивидуальному графику

Алина Савинова
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Футбольный агент Вадим Шпинев объяснил, почему полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ни принимал участие в последних товарищеских матчах команды.

«Алексей пока занимается по индивидуальному графику, из-за чего он не ездил на выезды и не участвовал в последних товарищеских матчах. Понимаю, что в России многие интересуются его судьбой, но для самого Алексея будет лучше готовиться без лишнего шума, поэтому сейчас не хочется много говорить о его будущем. Напоминаю, что у футболиста действующий контракт с «Аталантой», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.

Ранее стало известно, что туринский клуб не стал выкупать полузащитника, и Миранчук в начале июля вернулся в расположение «Аталанты». Контракт 27-летнего россиянина с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shpinyov-rasskazal-chto-aleksei-miranchuk-zanimaetsya-po-individualnomu-grafiku-272544/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Вадим Шпинев
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