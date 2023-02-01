Агент Леау: «Очень много слухов. Рафаэл хочет остаться в «Милане»

Агент Тед Димвула, который представляет интересы нападающего «Милана» Рафаэла Леау, прокомментировал слухи о том, что его клиент в скором времени может сменить клубную прописку.

«Очень много слухов вокруг Леау. Мы проводим совместную работу для того, чтобы найти способы продлить контракт. Приоритеты Рафаэла не поменялись. Он хочет остаться в «Милане» и желает расти, прогрессировать здесь как игрок. Он безумно влюблен в этот город. Рафеэл сосредоточен, чтобы принести максимальную пользу клубу, Леау надеется, что тяжелый период, который сейчас проходит клубе в скором времени закончится и «Милан» снова станет великим», — приводит слова Димвула Sky Sport Italia.

Действующее соглашение вингера с миланской командой рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что португальцу планируют предложить новый контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.