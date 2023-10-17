Сегодня, 17:20
Агент Джузеппе Рисо, представляющий интересы полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали высказался о скандале со ставками игрока.
«Я надеюсь, что эта проблема с азартными играми поможет спасти жизнь Сандро, а также многих других молодых парней, пострадавших от той же проблемы. Сандро понял, что ему нужно сосредоточиться на этом вопросе и решительно подойти к вопросу азартных игр», — цитирует агента Фабрицио Романо.
12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.