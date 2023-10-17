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Италия

Сегодня, 17:20

Агент Тонали — о скандале со ставками: «Надеюсь, что эта проблема поможет спасти жизнь Сандро»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Джузеппе Рисо, представляющий интересы полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали высказался о скандале со ставками игрока.

«Я надеюсь, что эта проблема с азартными играми поможет спасти жизнь Сандро, а также многих других молодых парней, пострадавших от той же проблемы. Сандро понял, что ему нужно сосредоточиться на этом вопросе и решительно подойти к вопросу азартных игр», — цитирует агента Фабрицио Романо.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.

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