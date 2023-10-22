Агент Тонали: «Сандро заплатит за свои ошибки, но не за то, чего он не совершал»

Агент Джузеппе Рисо, представляющий интересы полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, прокомментировал возможную дисквалификацию игрока за ставки.

«Вы видели реакцию болельщиков «Ньюкасла»... Сандро заплатит за свои ошибки, но не за то, чего он не совершал». Кто-то начал осуждать Тонали в СМИ, не зная реальности. Я просто надеюсь, что санкции будут справедливыми», – цитирует Рисо DAZN.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.