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Италия

Сегодня, 03:33

Агент Ваноли сообщил о подписании контракта тренера с «Венецией»

Микеле Антонов
Корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент итальянского тренера Паоло Ваноли, Андреа Д'Амико в разговоре с «СЭ» подтвердил подписание контракта итальянского специалиста с «Венецией».

«Да, Ваноли подписал контракт с «Венецией» до 2024 годам опцией продления еще на два года», — сказал Д'Амико «СЭ».

Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

ФК Венеция
Паоло Ваноли
серия B
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