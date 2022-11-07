Агент Ваноли сообщил о подписании контракта тренера с «Венецией»

Агент итальянского тренера Паоло Ваноли, Андреа Д'Амико в разговоре с «СЭ» подтвердил подписание контракта итальянского специалиста с «Венецией».

«Да, Ваноли подписал контракт с «Венецией» до 2024 годам опцией продления еще на два года», — сказал Д'Амико «СЭ».

Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.