Агент Влаховича не исключил уход игрока из «Ювентуса» в январе

Агент нападающего Душана Влаховича не уверен в будущем своего клиента в «Ювентусе», пишет Goal.

Cербский футболист может уже зимой покинуть Турин и перебраться в один из английских топ-клубов. Интерес к 22-летнему игроку проявляют «Арсенал», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

Душан Влахович пополнил ряды «Ювентуса» в начале 2022 года, перебравшись из «Фиорентины» более чем за 80 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Влахович в составе «Юве» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал два ассиста.