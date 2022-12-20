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Италия

Сегодня, 22:28

Агент Влаховича не исключил уход игрока из «Ювентуса» в январе

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент нападающего Душана Влаховича не уверен в будущем своего клиента в «Ювентусе», пишет Goal.

Cербский футболист может уже зимой покинуть Турин и перебраться в один из английских топ-клубов. Интерес к 22-летнему игроку проявляют «Арсенал», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

Душан Влахович пополнил ряды «Ювентуса» в начале 2022 года, перебравшись из «Фиорентины» более чем за 80 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Влахович в составе «Юве» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал два ассиста.

Душан Влахович
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
ФК Ювентус
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