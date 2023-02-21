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Италия

Сегодня, 18:41

Агент Влаховича заблокировал переход игрока из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Душан Влахович.
Фото Reuters
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, утверждает AS.

Запрашиваемая цена была в диапазоне от 100 до 120 миллионов евро. Когда переговоры уже подходили к концу и трансфер был практически завершен, агент сербского нападающего заблокировал сделку.

В текущем сезоне cерии А 23-летний нападающий провел 14 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 2 ассиста.

Контракт Влаховича с туринским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Душан Влахович
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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