Агент Влашича рассказал, что думает о будущем Николы и Алексея Миранчука в «Торино»

«Сможет ли «Торино выкупить и Влашича, и Миранчука? Сложно сказать, смогут ли они себе это позволить. Думаю, это будет зависеть от результатов по итогам сезона», — цитирует Мартича «РБ Спорт».

В этом сезоне Серии А Влашич сыграл за «Торино» 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Миранчук 22 раза выходил на поле, отметившись 4 забитыми голами и 4 результативные передачи.