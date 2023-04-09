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Италия

Сегодня, 12:26

Агент Влашича рассказал, что думает о будущем Николы и Алексея Миранчука в «Торино»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича рассказал о будущем своего клиента и его одноклубника Алексея Миранчука в «Торино». Оба игрока выступают в итальянской команде на правах аренды.

«Сможет ли «Торино выкупить и Влашича, и Миранчука? Сложно сказать, смогут ли они себе это позволить. Думаю, это будет зависеть от результатов по итогам сезона», — цитирует Мартича «РБ Спорт».

В этом сезоне Серии А Влашич сыграл за «Торино» 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Миранчук 22 раза выходил на поле, отметившись 4 забитыми голами и 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vlashicha-slozhno-skazat-smozhet-li-torino-pozvolit-sebe-vy-kupit-i-miranchuka-i-nikolu/
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