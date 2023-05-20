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Италия

Сегодня, 08:34

Агент: «Онана счастлив в «Интере», он играет за сильнейшую команду Италии»

Мария Гусева
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Альберт Ботинес, агент вратаря «Интера» Андре Онана, высказался о будущем игрока.

«Слухи о возможном переходе на данном этапе нормальны, но я предпочитаю не говорить об этом, потому что еще очень рано, — приводит Goal слова агента. — Сейчас он сосредоточен только на поле. У нас пятилетний контракт с «Интером». У него еще четыре года по контракту. Сейчас он сосредоточен только на оставшихся матчах серии А и финале Лиги чемпионов. У него долгий контракт, не волнуйтесь. Он очень счастлив, он играет за сильнейшую команду Италии».

27-летний камерунец играет за «Интер» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.

В текущем сезоне Онана провел 38 матчей во всех турнирах и пропустил 30 мячей. Также он 19 раз не пропустил ни одного гола за встречу.

Андре Онана
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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