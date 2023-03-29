Агенты Жиру проводят встречу с руководством «Милана» по поводу контракта

Агенты нападающего «Милана» Оливье Жиру проводят встречу с руководством клуба.

Как сообщает Calciomercato, для клуба одним из приоритетов является сохранение 36-летнего игрока на следующий сезон. Контракт французского игрока истекает в июне 2023 года, и агенты футболиста сейчас находятся в штаб-квартире россонери, где обсуждают продление контракта.

36-летний Жиру в текущем сезоне сыграл за «Милан» 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт заканчивается летом 2023 года.