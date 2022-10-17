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Италия

Сегодня, 16:25

Александр Кокорин назвал самого сильного конкурента по серии А

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин, который принадлежит «Фиорентине», назвал нападающего Рибери сильнейшим конкурентом в серии А. Француский футболист играл за «фиалок» с августа 2019-го по июль 2021 года.

— Был момент, когда Рибери был в сумасшедшей форме, это другой уровень, никто такого уровня не показывал, никогда не видел. То, что я увидел от Рибери, он месяц выдавал такое... Я не знаю, что Криштиану с Месси делают на тренировках, Неймар, Мбаппе, сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tZEkiGzFL_g
Александр Кокорин
Франк Рибери
Футбол
ФК Фиорентина
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