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Александр Мостовой: «Если у Де Росси получится, то все болельщики «Ромы» будут в восторге»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от работы Даниеля Де Росси на посту главного тренера «Ромы».

«Ну, в целом сложно пока что-то сказать. Одного убрали — другого назначили. В этом ничего такого нет. Если у него получится, то все болельщики «Ромы» будут в восторге, конечно. Не получится — ну что же поделать. У Пирло вот в «Юве» не получилось. Если у Де Росси не получится, то будет то же самое. Это необратимый процесс. Так происходит в любой команде. Так что пока говорить рано», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Экс-полузащитник «римлян» подписал контракт до лета 2024 года. 16 января «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Мостовой
Даниеле Де Росси
ФК Рома
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