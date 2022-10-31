Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:19

Первый тренер Миранчука — о голе игрока в ворота «Милана»: «Бальзам на душу!»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, отреагировал на гол своего ученика в ворота «Милана» (2:1) в 12-м туре серии А.

«Я сейчас просто счастлив! Не знал об этом. Прям бальзам на душу! Это уже второй гол для Миранчука в этом сезоне. Уже об этом говорил, скажу еще раз: человеку не давали раскрыться в «Аталанте». Гасперини недооценил Алексея. Рад, что в «Торино» Миранчуку доверяют больше. Как результат, мы видим, что Леша играет на привычном для себя высоком уровне и приносит пользу команде» — приводит слова Воронкова Sport24.

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-pervyy-trener-miranchuka-o-gole-alekseya-v-vorota-milana-balzam-na-dushu-vpered-rossiya
Алексей Миранчук
ФК Милан
ФК Торино
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Празднующий гол Миранчук попал на обложку итальянской газеты

Чинквини считает, что у Черышева нет шансов перейти в команду Серии А в январе