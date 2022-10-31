Первый тренер Миранчука — о голе игрока в ворота «Милана»: «Бальзам на душу!»

Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, отреагировал на гол своего ученика в ворота «Милана» (2:1) в 12-м туре серии А.

«Я сейчас просто счастлив! Не знал об этом. Прям бальзам на душу! Это уже второй гол для Миранчука в этом сезоне. Уже об этом говорил, скажу еще раз: человеку не давали раскрыться в «Аталанте». Гасперини недооценил Алексея. Рад, что в «Торино» Миранчуку доверяют больше. Как результат, мы видим, что Леша играет на привычном для себя высоком уровне и приносит пользу команде» — приводит слова Воронкова Sport24.

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.