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Италия

Сегодня, 11:45

Алексей Миранчук попал в заявку «Торино» на матч с «Наполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

26-летний футболист попал в список из 23 игроков, которые смогут выйти на поле в игре против неаполитанцев.

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа в начале августа нынешнего года. Россиянин дебютировал за туринцев в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1). Полузащитник вышел в стартовом составе и забил гол, но был заменен в перерыве.

Позднее выяснилось, что игрок получил мышечное повреждение. Из-за травмы Миранчук пропустил 6 последних матчей «Торино».

Матч «Наполи» — «Торино» состоится сегодня, 1 октября в Неаполе и начнется в 16.00 по московскому времени.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
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