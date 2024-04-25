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Италия

Сегодня, 12:58

Алексей Миранчук во второй раз сыграет в финале Кубка Италии

Кирилл Бурдаков
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«Аталанта» дома обыграла «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 4:1 (первый матч — 0:1). Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

Все советские и российские игроки в финалах Кубков стран из топ-5

Дата

Страна

Игрок

Клуб

Матч

Минуты

Действия

28.02.1990

Италия

Сергей Алейников

Ювентус

Милан (д) — 0:0

90

-

25.04.1990

Италия

Сергей Алейников

Ювентус

Милан (г) — 1:0

90

-

09.06.1991

Италия

Алексей Михайличенко

Сампдория

Рома (д) — 1:1

35 (в)

-

14.05.1994

Англия

Дмитрий Харин

Челси

МЮ — 0:4

90

4 проп.мяча

Андрей Канчельскис

МЮ

Челси — 4:0

86 (з)

-

13.05.1995

Франция

Александр Мостовой

Страсбур

ПСЖ — 0:1

90

-

30.06.2001

Испания

Валерий Карпин

Сельта

Сарагоса — 1:3

90

-

Александр Мостовой

Сельта

Сарагоса -1:3

90

Гол

17.03.2004

Италия

Виктор Будянский

Ювентус

Лацио (г) — 0:2

В запасе

-

12.05.2004

Италия

Виктор Будянский

Ювентус

Лацио (д) — 2:2

В запасе

-

26.05.2007

Германия

Иван Саенко

Нюрнберг

Штутгарт — 3:2 (д.в.)

120

-

23.06.2007

Испания

Александр Кержаков

Севилья

Хетафе — 1:0

45 (в)

-

15.05.2010

Англия

Юрий Жирков

Челси

Портсмут — 1:0

В запасе

-

19.05.2021

Франция

Александр Головин

Монако

ПСЖ — 0:2

90

-

19.05.2021

Италия

Алексей Миранчук

Аталанта

Ювентус — 1:2

7 (в)

-

23.04.2022

Испания

Денис Черышев

Валенсия

Бетис — 1:1 (пен. — 4:5)

В запасе

-
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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