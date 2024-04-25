Алексей Миранчук во второй раз сыграет в финале Кубка Италии

«Аталанта» дома обыграла «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 4:1 (первый матч — 0:1). Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

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