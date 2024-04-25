Алексей Миранчук во второй раз сыграет в финале Кубка Италии

Сегодня, 12:58
«Аталанта» дома обыграла «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 4:1 (первый матч — 0:1). Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.
Все советские и российские игроки в финалах Кубков стран из топ-5
|
Дата
|
Страна
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минуты
|
Действия
|
28.02.1990
|
Италия
|
Сергей Алейников
|
Ювентус
|
Милан (д) — 0:0
|
90
|
-
|
25.04.1990
|
Италия
|
Сергей Алейников
|
Ювентус
|
Милан (г) — 1:0
|
90
|
-
|
09.06.1991
|
Италия
|
Алексей Михайличенко
|
Сампдория
|
Рома (д) — 1:1
|
35 (в)
|
-
|
14.05.1994
|
Англия
|
Дмитрий Харин
|
Челси
|
МЮ — 0:4
|
90
|
4 проп.мяча
|
|
|
Андрей Канчельскис
|
МЮ
|
Челси — 4:0
|
86 (з)
|
-
|
13.05.1995
|
Франция
|
Александр Мостовой
|
Страсбур
|
ПСЖ — 0:1
|
90
|
-
|
30.06.2001
|
Испания
|
Валерий Карпин
|
Сельта
|
Сарагоса — 1:3
|
90
|
-
|
|
|
Александр Мостовой
|
Сельта
|
Сарагоса -1:3
|
90
|
Гол
|
17.03.2004
|
Италия
|
Виктор Будянский
|
Ювентус
|
Лацио (г) — 0:2
|
В запасе
|
-
|
12.05.2004
|
Италия
|
Виктор Будянский
|
Ювентус
|
Лацио (д) — 2:2
|
В запасе
|
-
|
26.05.2007
|
Германия
|
Иван Саенко
|
Нюрнберг
|
Штутгарт — 3:2 (д.в.)
|
120
|
-
|
23.06.2007
|
Испания
|
Александр Кержаков
|
Севилья
|
Хетафе — 1:0
|
45 (в)
|
-
|
15.05.2010
|
Англия
|
Юрий Жирков
|
Челси
|
Портсмут — 1:0
|
В запасе
|
-
|
19.05.2021
|
Франция
|
Александр Головин
|
Монако
|
ПСЖ — 0:2
|
90
|
-
|
19.05.2021
|
Италия
|
Алексей Миранчук
|
Аталанта
|
Ювентус — 1:2
|
7 (в)
|
-
|
23.04.2022
|
Испания
|
Денис Черышев
|
Валенсия
|
Бетис — 1:1 (пен. — 4:5)
|
В запасе
|
-