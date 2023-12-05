Бывший футболист «Пармы» Будель: «Миранчук был не худшим в этот черный день «Аталанты»

Одним из двух комментаторов матча 14-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта» (3:0) на платной платформе DAZN был экс-футболист серии А Алессандро Будель. Он поделился с «СЭ» своим мнением о матче и об игре Алексея Миранчука.

— Не припомню, чтобы ведущее спортивное СМИ Италии так низко оценивало работу восхваляемого всеми Гасперини. Вы согласны с оценкой 4,5 в его адрес от La Gazzetta dello Sport? Я вот согласен!

— Выставлять оценки — не мое дело. Но трудно не согласиться с тем, что это был худший матч «Аталанты» в этом сезоне. Да и вообще один из худших за все время работы Гасперини в Бергамо. Так что удивляться низким оценкам как ему, так и игрокам совсем не следует. Между тем «Торино», который тренирует ученик Гасперини, провел свой лучший поединок в этом чемпионате. У «Аталанты» все валилось из рук и ног, она выглядела аморфной. Игроки же «Торино» словно летали по полю и сыграли при сильной эмоциональной поддержке тренера Юрича на максимуме. Отсюда такой неожиданный результат.

— Трудно выделить кого-то из «Аталанты» по такой ужасной игре, но Миранчук точно не был худшим на поле. Согласны?

— Да, Миранчук не был худшим игроком в этот вечер. Не могу сказать, что он сыграл на том уровне, на который способен, но он хотя бы старался от начала и до конца, мог даже забить в концовке встречи. К Миранчуку могут быть претензии по качеству игры, но не по самоотдаче.

— В Италии вновь пошли разговоры о том, что «Торино» якобы готов заполучить Миранчука к себе уже в январе. Что вы на это скажете ?

— Вчера «Торино» показал, что он способен ярко играть и в нынешнем составе. Но вот стабильности команде не хватает. Такой игрок, как Миранчук, туринцам бы точно не помешал. Я уже говорил, что считаю Алексея качественным футболистом, достойным играть в серии А. Но ему очень не хватает постоянной игровой практики, а в «Аталанте» он ее вряд ли получит. Надо в такой тупиковой ситуации как можно бысрее менять клуб и двигаться дальше. Во всяком случае такова моя личная точка зрения.