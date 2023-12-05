Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:15

Бывший футболист «Пармы» Будель: «Миранчук был не худшим в этот черный день «Аталанты»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото AFP
Telegram Дзен

Одним из двух комментаторов матча 14-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта» (3:0) на платной платформе DAZN был экс-футболист серии А Алессандро Будель. Он поделился с «СЭ» своим мнением о матче и об игре Алексея Миранчука.

— Не припомню, чтобы ведущее спортивное СМИ Италии так низко оценивало работу восхваляемого всеми Гасперини. Вы согласны с оценкой 4,5 в его адрес от La Gazzetta dello Sport? Я вот согласен!

— Выставлять оценки — не мое дело. Но трудно не согласиться с тем, что это был худший матч «Аталанты» в этом сезоне. Да и вообще один из худших за все время работы Гасперини в Бергамо. Так что удивляться низким оценкам как ему, так и игрокам совсем не следует. Между тем «Торино», который тренирует ученик Гасперини, провел свой лучший поединок в этом чемпионате. У «Аталанты» все валилось из рук и ног, она выглядела аморфной. Игроки же «Торино» словно летали по полю и сыграли при сильной эмоциональной поддержке тренера Юрича на максимуме. Отсюда такой неожиданный результат.

Алексей Миранчук. «Когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе». В Италии жестко раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»

— Трудно выделить кого-то из «Аталанты» по такой ужасной игре, но Миранчук точно не был худшим на поле. Согласны?

— Да, Миранчук не был худшим игроком в этот вечер. Не могу сказать, что он сыграл на том уровне, на который способен, но он хотя бы старался от начала и до конца, мог даже забить в концовке встречи. К Миранчуку могут быть претензии по качеству игры, но не по самоотдаче.

— В Италии вновь пошли разговоры о том, что «Торино» якобы готов заполучить Миранчука к себе уже в январе. Что вы на это скажете ?

— Вчера «Торино» показал, что он способен ярко играть и в нынешнем составе. Но вот стабильности команде не хватает. Такой игрок, как Миранчук, туринцам бы точно не помешал. Я уже говорил, что считаю Алексея качественным футболистом, достойным играть в серии А. Но ему очень не хватает постоянной игровой практики, а в «Аталанте» он ее вряд ли получит. Надо в такой тупиковой ситуации как можно бысрее менять клуб и двигаться дальше. Во всяком случае такова моя личная точка зрения.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
3
0
Читайте также
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и будущее-2023
«Когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе». В Италии жестко раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»
«Аталанта» на выезде уступила «Торино», Миранчук вышел в старте
«Миранчуку нужно уходить из «Аталанты», а Сазонову — набраться терпения». Мнение из Италии
«Отсутствовал на поле». В Италии уничтожили Миранчука за игру с «Удинезе»
В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука
Камоцци: «Не нужно ставить крест на карьере Миранчука в Италии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

ЦСКА готов заплатить 3,2 миллиона евро за полузащитника третьего дивизиона Италии