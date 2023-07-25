Агент: «Приоритет Бонуччи — остаться в «Ювентусе»

Футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, рассказал о будущем своего клиента.

«Я слышал так много фантастических слухов о Бонуччи, но его главное желание — остаться в «Ювентусе», капитаном которого он был несколько месяцев назад. Он футболист мирового класса, капитан сборной Италии и лидер «Ювентуса». Если ситуация на рынке изменится, мы будем рассматривать только варианты достойные его уровня, чтобы найти лучшее решение для всех», — приводит слова агента ASSA.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Интер» и «Лацио».

В минувшем сезоне Бонуччи провел 26 матчей, в которых забил два гола и заработал две желтые карточки.