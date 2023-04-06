Алейников: «Если Миранчук действительно нужен «Торино», то стороны на чем-то сойдутся»

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников поделился мыслями о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Не исключаю, что «Торино» в итоге решит не выкупать Миранчука. Хотя около месяца назад слухи были иными. И сообщалось, что «Торино» хочет забрать футболиста. Думаю, все как обычно — стороны начали контактировать и торговаться. Поэтому и возникают эти слухи. Если Миранчук им действительно нужен, то на чем-то сойдутся. Трудно говорить, насколько это серьезная сумма для «Торино». Их реальные финансовые возможности сейчас мало кому известны. Полагаю, будут продолжаться торги. Всегда хочется купить за меньшие деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Алейникова.

Ранее сообщалось о том, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.