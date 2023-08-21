Аллегри: «Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне»

Сегодня, 05:00
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча первого тура серии А против «Удинезе» (3:0).
«Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя стоит признать, что было очень жарко. Когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Если вы ведете со счетом 3:0 — это одно, но в противном случае можно сделать игру сложнее, чем она могла бы быть.
Я вижу Кьезу в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге, поэтому он хорошо выглядел в паре с Влаховичем. Они прогрессируют, но Кьеза снова немного смещался на фланг. Думаю, Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне», — приводит слова Аллегри DAZN.
«Ювентус» следующий матч проведет 27 августа против «Болоньи». «Удинезе» 28 августа встретится с «Салернитаной».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
2
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Рома
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|2 : 2
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|0 : 2
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|2 : 1
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 3
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -