Аллегри: «Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча первого тура серии А против «Удинезе» (3:0).

«Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя стоит признать, что было очень жарко. Когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Если вы ведете со счетом 3:0 — это одно, но в противном случае можно сделать игру сложнее, чем она могла бы быть.

Я вижу Кьезу в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге, поэтому он хорошо выглядел в паре с Влаховичем. Они прогрессируют, но Кьеза снова немного смещался на фланг. Думаю, Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне», — приводит слова Аллегри DAZN.

«Ювентус» следующий матч проведет 27 августа против «Болоньи». «Удинезе» 28 августа встретится с «Салернитаной».