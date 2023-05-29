Аллегри: «Когда я вернулся в «Ювентус», я знал, что побеждать будет тяжело»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:1).

«Я поблагодарил парней после матча. Это был невероятный сезон, мы должны с честью его завершить в Удине. Никому не пожелаю провести такой год, когда очки то забирают, то возвращают, то снова забирают. Мы сыграли так, как могли. Сезон аномальный, это всем очевидно. Люди говорят о нашем провале, но мы все равно набрали 69 очков, несмотря на все происходящее. Мы должны этим гордиться и быть благодарны игрокам. Если бы не события за пределами поля, мы бы попали в Лигу чемпионов. Жаль об этом говорить, но наш сезон был завершен в Севилье. В этот момент у нас иссякла ментальная энергия.

Когда я вернулся в «Ювентус», я знал, что побеждать будет тяжело, я не такой глупец, чтобы считать иначе. Если бы я хотел побеждать, я бы пошел в другое место. Я вернулся потому, что эта семья и клуб во мне нуждались", — сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

За тур до конца чемпионата «Милан» (67 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. Красно-черные уже не опустятся ниже четвертой строчки, таким образом, они гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Ювентус» располагается на 7-й строчке — 59 очков.