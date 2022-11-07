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Италия

Сегодня, 02:59

Аллегри: «Наполи» идет впечатляющими темпами, но посмотрим, что будет после ЧМ-2022»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:0).

«Было очень интересно наблюдать за этой игрой, особенно учитывая то, что в первом тайме нам немного повезло. Но когда ты действуешь активно, работаешь на партнеров, то шансы на удачный итог возрастают. То, что мы обыграли «Интер» после трех поражений и ничьей, приносит настоящее удовлетворение. Было важно победить. Мы допустили только один опасный момент, когда после ошибки Рабьо шанс получил Лаутаро Мартинес. При таком отношении к делу мы едва ли будем пропускать.

Сезон длинный. У нас были неудачи — в Лиге чемпионов в особенности. От победы над «Интером» мы получили удовольствие, но теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах. «Наполи» идет вперед впечатляющими темпами, но посмотрим, что будет после чемпионата мира», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 25 очками поднялся на пятое место в серии А, «Интер» с 24 очками — на седьмой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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