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Сегодня, 05:24

Аллегри объяснил, почему «Ювентус» не смог обыграть «Кальяри»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Кальяри» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Италии. Это шестая подряд выездная игра туринцев в серии А без побед — это их худшая серия с сезона-2009/10.

«Все просто: мы допустили семь контратак и постоянно ошибались в простых передачах. Против таких агрессивных команд, как «Кальяри», нужно вести бой. Мы не понимали, в чем дело, особенно учитывая, что мяч приходилось доставлять длинными передачами. Когда ты играешь на данном этапе сезона, ты проиграешь, если не будешь соответствовать сопернику по интенсивности. Именно поэтому у всех игроков «Кальяри» в конце были судороги, они выложились на полную. В таких ситуациях нужно либо соответствовать им по интенсивности, либо уклоняться от этого с технической точностью, а мы не сделали ни того, ни другого», — рассказал Аллегри Sky Sport Italia.

«Ювентус» с 64 очками остался на третьем месте в серии А. «Кальяри» (32 очка) идет 14-м в турнирной таблице.

Футбол
ФК Кальяри
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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