Аллегри объяснил спад «Ювентуса» во второй половине сезона серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о сложностях команды в чемпионате Италии. Он считает, что в первой части сезона был уверен в шансах команды на конкуренцию с «Интером».

«Я опасался возможного спада во второй половине. У нас было преимущество над конкурентами, но в какой-то момент мы просто опустили руки», — цитирует тренера Sport Mediaset.

22 апреля «Интер» досрочно стал чемпионом Италии. «Ювентус» (64) идет на третьей строчке в турнирной таблице серии А.