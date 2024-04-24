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Италия

Сегодня, 09:56

Аллегри объяснил спад «Ювентуса» во второй половине сезона серии А

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о сложностях команды в чемпионате Италии. Он считает, что в первой части сезона был уверен в шансах команды на конкуренцию с «Интером».

«Я опасался возможного спада во второй половине. У нас было преимущество над конкурентами, но в какой-то момент мы просто опустили руки», — цитирует тренера Sport Mediaset.

22 апреля «Интер» досрочно стал чемпионом Италии. «Ювентус» (64) идет на третьей строчке в турнирной таблице серии А.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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