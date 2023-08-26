Аллегри: «Ювентус» должен выигрывать как можно больше матчей»

Сегодня, 22:37
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выступление команды на старте сезона.
«После первой игры было слишком много энтузиазма. Это нормально. Но мы находимся в начале пути. Завтра играем против «Болоньи». Это будет хорошая проверка, у них есть неплохие игроки в атаке. «Милан» в [товарищеском] матче против нас создал слишком много голевых моментов — они нанесли 17 ударов в створ наших ворот. Если вы не подойдете к игре с ними в правильным настроем и не сыграете хорошо, вы вряд ли одолеете их. Энтузиазм — это правильно, но нам нужно спокойствие. Нормой будет возвращение к победе в как можно большем количестве игр. Мы должны продолжать работать с желанием, пытаясь улучшить командные и индивидуальные качества», — заявил Аллегри.
В матче второго тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет против «Болоньи». Игра пройдет 27 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.
Аллегри работает в «Ювентусе» с мая 2021 года. Его контракт с туринцами рассчитан до конца июня 2025 года. До этого специалист уже работал в клубе с 2014 по 2019 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
4
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
5
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Милан
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Рома
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Торино
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|- : -
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -