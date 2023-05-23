Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 03:33

Аллегри отреагировал на снятие очков с «Ювентуса»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о снятии с команды 10 очков.

«Мы не должны искать алиби или оправданий, поскольку мы — «Ювентус», мы привыкли побеждать или, по крайней мере, бороться за победу. Теперь нам предстоит сыграть еще две игры. Прямо сейчас все, что мы можем сделать, это сохранять спокойствие и смириться с поражением. Перед игрой мы набрали 69 очков и были вторыми в таблице.

Даже после 10-очкового штрафа, при победе у нас был бы шанс побороться с «Миланом» за квалификацию в Лигу чемпионов. К сожалению, все пошло не так. Я не могу упрекнуть ребят. Это была непростая ситуация. Следующие несколько дней тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из Лиги Европы, а затем узнали новость о новом наказании за 10 минут до начала матча. В течение трех месяцев у нас отбирали и возвращали очки. Это не оправдание, но это, без сомнения, аномальный сезон для нас, и, несмотря на все это, команда заработала 69 очков", — приводит слова Аллегри Football Italia.

В январе команду Аллегри уже лишали 15 очков, но спустя несколько месяцев удовлетворили апелляцию «Ювентуса» и временно вернули клубу очки.

До лишения очков «Ювентус» с 69 очками занимал второе место в серии А. Теперь туринцы с 59 баллами идут на седьмой строчке за два тура до конца чемпионата Италии.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капелло: «Миранчуку подходит серия А, он способен остаться и продолжить карьеру в Италии»