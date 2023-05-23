Аллегри отреагировал на снятие очков с «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о снятии с команды 10 очков.

«Мы не должны искать алиби или оправданий, поскольку мы — «Ювентус», мы привыкли побеждать или, по крайней мере, бороться за победу. Теперь нам предстоит сыграть еще две игры. Прямо сейчас все, что мы можем сделать, это сохранять спокойствие и смириться с поражением. Перед игрой мы набрали 69 очков и были вторыми в таблице.

Даже после 10-очкового штрафа, при победе у нас был бы шанс побороться с «Миланом» за квалификацию в Лигу чемпионов. К сожалению, все пошло не так. Я не могу упрекнуть ребят. Это была непростая ситуация. Следующие несколько дней тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из Лиги Европы, а затем узнали новость о новом наказании за 10 минут до начала матча. В течение трех месяцев у нас отбирали и возвращали очки. Это не оправдание, но это, без сомнения, аномальный сезон для нас, и, несмотря на все это, команда заработала 69 очков", — приводит слова Аллегри Football Italia.

В январе команду Аллегри уже лишали 15 очков, но спустя несколько месяцев удовлетворили апелляцию «Ювентуса» и временно вернули клубу очки.

До лишения очков «Ювентус» с 69 очками занимал второе место в серии А. Теперь туринцы с 59 баллами идут на седьмой строчке за два тура до конца чемпионата Италии.