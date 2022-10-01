Аллегри: «Будем пытаться вернуть «Ювентус» к победе упорным трудом и страстью»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

«Завтра мы встретимся с «Болоньей». Мы будем пытаться вернуть «Ювентус» к победе упорным трудом и страстью. У нас достаточно времени, чтобы восстановиться, как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов. К счастью, футбол всегда дает шанс начать заново. Проблема в том, что существует тенденция искать проблемы, вместо этого нам нужно сосредоточиться на решениях», — цитирует Football Italia Аллегри.

После семи туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Туринский клуб одержал 2 победы, потерпел 1 поражение и 4 матча сыграл вничью.

В следующем туре «Ювентус» встретится с «Болоньей». Матч пройдет 2 октября в 21.45 по московскому времени.