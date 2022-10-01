Аллегри: «Будем пытаться вернуть «Ювентус» к победе упорным трудом и страстью»

1 октября, 16:21
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.
«Завтра мы встретимся с «Болоньей». Мы будем пытаться вернуть «Ювентус» к победе упорным трудом и страстью. У нас достаточно времени, чтобы восстановиться, как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов. К счастью, футбол всегда дает шанс начать заново. Проблема в том, что существует тенденция искать проблемы, вместо этого нам нужно сосредоточиться на решениях», — цитирует Football Italia Аллегри.
После семи туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Туринский клуб одержал 2 победы, потерпел 1 поражение и 4 матча сыграл вничью.
В следующем туре «Ювентус» встретится с «Болоньей». Матч пройдет 2 октября в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования