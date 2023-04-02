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Италия

Сегодня, 08:07

Аллегри — о матче с «Вероной»: «До зоны Лиги чемпионов еще 4 очка, а это много»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Вероной» (1:0) в матче 28-го тура серии А оценил шансы команды попасть в зону Лиги чемпионов.

«Мы набрали на поле 59 очков, благодаря этой победе и сократили отставание от «Интера», «Милана» и «Лацио». Хорошие результаты позволяют быстро наверстывать упущенное, но нужно двигаться вперед постепенно. Реальная таблица говорит нам о том, что до зоны Лиги чемпионов еще 4 очка, а это много. В таких условиях непросто играть, но парни молодцы», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» выиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А с 44 очками. «Верона» находится на 18-й строчке (19 очков).

ФК Верона
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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