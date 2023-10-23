Аллегри — о победе над «Миланом»: «У нас было на игрока больше, но скорость Леау способна нейтрализовать это преимущество»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0).

«Ювентус» хорошо оборонялся, но футбол — это детали, и Кин хорошо справился. Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. На последних минутах нам не хватило терпения, и мы позволяли «Милану» контратаковать. Да, у нас было на одного игрока больше, но скорость Рафаэла Леау способна нейтрализовать это преимущество. Прошло много времени с тех пор, как мы обыгрывали «Милан», поэтому я могу лишь поблагодарить своих игроков», — сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

Команда Стефано Пиоли играла в меньшинстве с 40-й минуты — красную карточку получил защитник «россонери» Малик Тшау.

«Ювентус» с 20 очками занимает третье место в серии А. «Милан» по итогам тура упустил лидерство и с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.