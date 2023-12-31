Аллегри — о победе над «Ромой»: «Мы продолжаем увеличивать отрыв от команд позади нас»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:0).

«Хороший матч, играть против «Ромы» всегда непросто, особенно когда ее тренирует Жозе Моуринью. Возникали угрозы нашим воротам после нескольких передач Пауло Дибалы в нашу штрафную, но мы продолжали играть надежно. После перерыва мы забили и могли сделать это еще раз.

Это важная победа, особенно потому, что мы продолжаем увеличивать отрыв от команд позади нас. Сейчас мы в хорошей физической форме, сегодня было несколько впечатляющих комбинаций. Мы слишком часто теряли мяч, над этим надо поработать, особенно над диагональными передачами и выходом из обороны.

«Интер» опережает нас на два очка, проводит выдающийся сезон, набрал 45 баллов. Мы стараемся держаться рядом, понимая, что у нас другой путь. Мы добились важного результата, потому что увеличили отрыв от «Ромы» и остальных и стали ближе к тому, чтобы математически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов", — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Рома» с 28 очками — на седьмой строчке.