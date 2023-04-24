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Италия

Сегодня, 03:08

Аллегри о поражении от «Наполи»: «Мы просто бросили играть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 31-го тура серии А против «Наполи» (0:1).

«Очень обидно проигрывать такой матч, но мы должны были лучше действовать в ситуации с голом. Мы просто бросили играть, и в этом смысле нам совершенно точно нужно действовать лучше. Мы хорошо играли, но пропустили глупый гол. Все элементарно, просто посмотрите. Идет 93-я минута, и в штрафной обязаны быть игроки, чтобы защищаться.

«Наполи» — сильная команда, которая скоро выиграет чемпионат. Это печально, но у нас все еще есть преимущество в борьбе за место в топ-4. К тому же мы все еще в Лиге Европы и Кубке Италии. Нам нужно сохранять спокойствие и принимать решения судей, как мы всегда это и делали. Какими бы решения ни были — плохими или хорошими. Иначе мы будем тратить энергию на то, что не можем изменить.

Этот сезон поможет нам вырасти, и в следующем мы вернемся в борьбу за скудетто», — приводит слова Конте DAZN.

«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. Неаполитанцы с 78 баллами продолжают лидировать в чемпионате Италии. За 7 туров до конца команда Лучано Спаллетти опережает «Лацио», идущий вторым, на 17 очков.

ФК Наполи
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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