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Италия

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Аллегри: «ВАР субъективен и мы смирились с этим с момента его появления»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о ВАР после матча 19-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1).

«ВАР субъективен и мы смирились с этим с момента его появления. Важно не принимать это за объективность. Мы сосредоточены на нашей работе, и есть арбитражный комитет, который оценивает их работу», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

«Ювентус» набрал 46 очков и приблизился к лидеру чемпионата «Интеру» (48 очков). Команда Массимилиано Аллегри не проигрывала в серии А с сентября 2023 года — 11 побед и 3 ничьих.

ФК Салернитана
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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