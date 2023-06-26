Аллегри пытается убедить Рабьо остаться в «Ювентусе»

«Ювентус» пытается убедить полузащитника Адриена Рабьо не покидать команду, пишет журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По данным источника, соглашение игрока с туринским клубом истекает в конце этой неделе. «Ювентус» хочет сохранить футболиста в команде. Игроку даже звонил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Сообщалось, что Рабьо может приобрести «МЮ».

В минувшем сезоне 28-летний француз провел 48 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.