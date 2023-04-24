Аллегри рассказал, что летом 2021 года мог возглавить «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что летом 2021 года мог возглавить «Наполи». Стороны вели переговоры, однако в итоги руководство сделало выбор в пользу Лучано Спаллетти.

«Де Лаурентис действительно хотел назначить меня в «Наполи», но в конечном итоге я сделал другой выбор», — заявил Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, тогда как «Наполи» за семь туров до конца чемпионата нужно пять очков для того, чтобы выиграть чемпионат Италии.