Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» на текущий сезон серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем с «Ромой» рассказал о целях команды в этом сезоне серии А.

«У «Ромы» есть свои амбиции, как и у нас, — попасть в четвертку лучших. Это будет тяжелая, но привлекательная задача, — цитирует Аллегри пресс-служба туринского клуба.

«Ювентус» располагается на второй строчке в турнирной таблице серии А, набрав 40 очков в 17 турах. Лидером чемпионата является «Интер» (44 очка). 30 декабря «Ювентус» примет «Рому» в рамках 18-го тура серии А. Начало — в 22.45 по мск.