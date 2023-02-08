Аллегри считает целью «Ювентуса» на сезон попадание в верхнюю половину таблицы

Главный тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Салернитаной» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии отметил, что команде необходимо набрать еще 14 очков, чтобы спастись от вылета.

«Я смотрю на реальность ситуации. Мы набрали 41 очко, но у нас есть только 26, так что для достижения 40 и безопасности нам нужно еще 14, а там посмотрим, где мы. Теперь я думаю, что мы на одном уровне с Монцей, цель состоит в том, чтобы попасть в верхнюю половину таблицы», — цитирует Football Italia Аллегри.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

Сейчас туринская команда занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков.