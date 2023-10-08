Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:49

Аллегри о победе в туринском дерби: «Нужно было добить соперника и не позволить ему остаться в игре»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Торино» (2:0) в матче 8-го тура серии А.

«Это было зрелое выступление, в этом смысле мы прибавляем, что меня радует. Мы приняли несколько ошибочных решений, особенно когда контролировали ход игры при счете 2:0. Мы должны были постараться добить соперника, когда у него были проблемы, не позволить ему остаться в игре», — цитирует Аллегри Football Italia.

Тренер добавил, что цель «Юве» — попасть в топ-4, но задачи по ходу сезона могут и поменяться.

«Ювентус» с 17 очками вышел на третье место в серии А. В следующем туре туринцы отправятся в гости к «Милану» Матч пройдет 20 октября.

ФК Торино
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Читайте также
Жена Бивола обвинила боксера в домашнем насилии
МОК рассмотрит включение в ОКР представительств новых регионов России
Нетаньяху: Израиль завершил первую фазу операции «Железные мечи» против ХАМАС
SCMP назвала сломившую боевой дух ВСУ проблему
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канье Уэст посетил матч «Дженоа» — «Милан»