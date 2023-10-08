Аллегри о победе в туринском дерби: «Нужно было добить соперника и не позволить ему остаться в игре»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Торино» (2:0) в матче 8-го тура серии А.

«Это было зрелое выступление, в этом смысле мы прибавляем, что меня радует. Мы приняли несколько ошибочных решений, особенно когда контролировали ход игры при счете 2:0. Мы должны были постараться добить соперника, когда у него были проблемы, не позволить ему остаться в игре», — цитирует Аллегри Football Italia.

Тренер добавил, что цель «Юве» — попасть в топ-4, но задачи по ходу сезона могут и поменяться.

«Ювентус» с 17 очками вышел на третье место в серии А. В следующем туре туринцы отправятся в гости к «Милану» Матч пройдет 20 октября.