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Италия

Сегодня, 07:34

Аллегри выиграл 300 матчей в серии А. Он стал третьим тренером, достигшим этой отметки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победа «Ювентуса» над «Лечче» (3:0) в 21-м туре серии А стала для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри 300-й в чемпионате Италии.

Как сообщает Opta, Аллегри стал третьим тренером, достигшим этого рубежа в истории серии А. Ранее отметку в 300 побед преодолевали Джованни Трапаттони (352) и Нерео Рокко (302).

До «Ювентуса» 56-летний Аллегри работал в высшей лиге Италии с «Миланом» и «Кальяри».

Черно-белые с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице серии А-2023/24.

ФК Лечче
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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