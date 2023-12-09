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Италия

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Аллегри: «Мы можем говорить об амбициях на Скудетто, но кроме этого нужно добиваться результатов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии высказался о чемпионской гонке в серии А.

«Мы можем даже в раздевалке говорить, что у нас есть амбиции выиграть Скудетто, но нужно добиваться результатов. Нет смысла говорить о том, что может случиться, нужно сосредоточиться на том, что есть. Чем больше мы так играем, как с «Наполи», тем больше мы добиваемся нужных результатов, тем больше отдаляемся от пятого места и тем больше не отстаем от лидеров. Мои игроки стремятся совершенствоваться, очень скромны и знают свои пределы. Тот факт, что мы не теряем голову из-за ошибок, уже является большим шагом вперед», — цитирует Football Italia Аллегри.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.

Игроки &laquo;Ювентуса&raquo; рады победе. «Ювентус» обыграл «Наполи» и подтвердил чемпионские амбиции. Невероятный промах Хвичи стал переломным моментом
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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