Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером в Италии

Сегодня, 17:00
Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером итальянской серии А, сообщает журналист Танкреди Палмери.
Главный тренер «Ювентуса» получает 9 миллионов евро в год.
Второе место по зарплате занимает Жозе Моуринью из «Ромы» — 7 миллионов евро. Далее идут Симоне Индзаги из «Интера» (4 миллиона) и Стефано Пиоли из «Милана» (3,5 миллиона).
После 12 туров «Ювентус» с 22 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице серии А. Также туринский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования