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Сегодня, 00:37

Аллегри: «Ювентус» сократил отставание от лидеров в прошлом сезоне, сможет сделать это снова»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (3:0).

«Мне понравился настрой и сплоченность команды, за исключением того, что в конце первого тайма мы несколько раз допустили ошибки. В таких ситуациях надо было сбавить темп и больше держать мяч. Мы не побеждали в течение месяца, поэтому было приятно иметь четкую и убедительную победу. Теперь нам нужно вести себя сдержанно, помнить, что мы еще далеко, и, прежде всего, нам нужно вернуть выступление в Лиге чемпионов в нужное русло.

Мы не выигрывали целый месяц и почти не могли в это поверить, когда вернулись в раздевалку. Нам нужно делать это шаг за шагом, и, надеюсь, мы сможем сократить разрыв. Мы сократили его в прошлом сезоне, мы сможем сделать это снова. Это должен быть один маленький шаг за раз, мы не можем компенсировать эту разницу в один момент», — приводит слова Аллегри DAZN.

«Ювентус» одержал первую победу в последних четырех матчах серии А, набрав 13 очков и поднявшись на седьмое место в турнирной таблице. «Болонья» осталась на 17-м месте, имея в активе 6 очков.

ФК Болонья
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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